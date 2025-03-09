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Гранат: «Ростов» полноценно заменил Глебова»

Сергей Разин
корреспондент

Бывший футболист «Ростова» Владимир Гранат прокомментировал победу команды в матче 20-го тура РПЛ против «Оренбурга» (2:0).

«На самом деле, меня не удивляют желто-синие без Карпина, ничего не изменилось. Они полноценно смогли заменить Глебова, это никак не влияет на их игру. Карпина физически в «Ростове» нет, но все осталось, уверен в этом. Потому что, как я понимаю, у этих тренеров одна философия. Джонатан работал с Карпиным. Удивил ли меня «Ростов» в первых двух турах без Карпина и Глебова? Нет, все ожидаемо», — приводит слова Граната «РБ Спорт».

Карпин покинул «Ростов» в феврале 2025 года, чтобы сосредоточиться на работе в сборной России. Под руководством 56-летнего специалиста ростовчане провели 229 матчей.

«Ростов» продлил серию без поражений в РПЛ до семи матчей — 5 побед и 2 ничьих. Команда Джонатана Альбы набрала 30 очков и занимает 7-е место в таблице чемпионата.

Источник: РБ Спорт
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Валерий Карпин
Владимир Гранат
Данил Глебов
ФК Ростов
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1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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