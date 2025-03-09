Гранат: «Ростов» полноценно заменил Глебова»

Бывший футболист «Ростова» Владимир Гранат прокомментировал победу команды в матче 20-го тура РПЛ против «Оренбурга» (2:0).

«На самом деле, меня не удивляют желто-синие без Карпина, ничего не изменилось. Они полноценно смогли заменить Глебова, это никак не влияет на их игру. Карпина физически в «Ростове» нет, но все осталось, уверен в этом. Потому что, как я понимаю, у этих тренеров одна философия. Джонатан работал с Карпиным. Удивил ли меня «Ростов» в первых двух турах без Карпина и Глебова? Нет, все ожидаемо», — приводит слова Граната «РБ Спорт».

Карпин покинул «Ростов» в феврале 2025 года, чтобы сосредоточиться на работе в сборной России. Под руководством 56-летнего специалиста ростовчане провели 229 матчей.

«Ростов» продлил серию без поражений в РПЛ до семи матчей — 5 побед и 2 ничьих. Команда Джонатана Альбы набрала 30 очков и занимает 7-е место в таблице чемпионата.