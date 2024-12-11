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Сегодня, 15:05

Представитель Батракова — о победе полузащитника в премии «Первая пятерка»: «Шажок на пути к признанию»

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Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу игрока в премии «Первая пятерка», которая вручается лучшему молодому футболисту года в России.

«В первую очередь эта награда значит, что не нужно успокаиваться, это только начало пути. Конечно, приятно стать лучшим среди молодых. Если по окончании чемпионата он станет еще и лучшим игроком, тоже будет приятно. Дальше надо ставить самые высокие цели. А эта [награда] — первый шажок на пути к признанию. Сам Алексей абсолютно спокойно реагирует на все это. Начнем с того, что мы видели, что он очень серьезный парень, не по годам рассудительный. Думаю, еще до того как его назвали победителем, он понимал, что сверстники, которые конкурировали за награду, не показывали столь яркую игру. Поэтому было очевидно, что премия будет за ним», — сказал Кузьмичев «СЭ».

Награду вручает Детская футбольная лига имени Виктора Горлова. Среди 105 экспертов Батракова назвали лучшим молодым футболистом 98 человек. 19-летний россиянин набрал 518 баллов.

В сезоне-2024/25 Батраков провел 17 матчей в чемпионате России, в которых забил 10 голов и сделал 6 результативных передач.

Александр Абустин

Алексей Батраков
Владимир Кузьмичев
ФК Локомотив (Москва)
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«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 00:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
28.02 00:00
Спартак – Оренбург
 - : -
28.02 00:00
Ростов – Динамо
 - : -
28.02 00:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
28.02 00:00
Ахмат – Рубин
 - : -
28.02 00:00
Пари НН – Акрон
 - : -
28.02 00:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
28.02 00:00
Химки – Факел
 - : -
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Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 15
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Бителло

Бителло

Динамо

 8
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 14 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
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