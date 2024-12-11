Представитель Батракова — о победе полузащитника в премии «Первая пятерка»: «Шажок на пути к признанию»

Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу игрока в премии «Первая пятерка», которая вручается лучшему молодому футболисту года в России.

«В первую очередь эта награда значит, что не нужно успокаиваться, это только начало пути. Конечно, приятно стать лучшим среди молодых. Если по окончании чемпионата он станет еще и лучшим игроком, тоже будет приятно. Дальше надо ставить самые высокие цели. А эта [награда] — первый шажок на пути к признанию. Сам Алексей абсолютно спокойно реагирует на все это. Начнем с того, что мы видели, что он очень серьезный парень, не по годам рассудительный. Думаю, еще до того как его назвали победителем, он понимал, что сверстники, которые конкурировали за награду, не показывали столь яркую игру. Поэтому было очевидно, что премия будет за ним», — сказал Кузьмичев «СЭ».

Награду вручает Детская футбольная лига имени Виктора Горлова. Среди 105 экспертов Батракова назвали лучшим молодым футболистом 98 человек. 19-летний россиянин набрал 518 баллов.

В сезоне-2024/25 Батраков провел 17 матчей в чемпионате России, в которых забил 10 голов и сделал 6 результативных передач.

Александр Абустин