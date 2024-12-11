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Сегодня, 15:01

Трансфер Тикнизяна в «Севилью» зависит от решения по Барко

Артем Бухаев
Корреспондент
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Наир Тикнизян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», сроки возможного перехода защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна в «Севилью» зависят от ситуации с арендой аргентинского защитника Валентина Барко.

В данный момент 20-летний аргентинец, права на которого принадлежат «Брайтону», выступает за андалусийцев на правах аренды до окончания сезона-2024/25. Однако у английской стороны есть опция досрочного возвращения игрока зимой. Если «Брайтон» отзовет Барко из аренды в январе, «Севилья» сделает предложение «Локомотиву» по переходу Наира Тикнизяна уже в зимнее трансферное окно.

Однако, вероятнее всего, арендное соглашение аргентинца не будет прервано. В таком случае «Севилья» планирует вернуться к трансферу Тикнизяна летом.

Ранее «СЭ» сообщал, что «Севилья» продолжает следить за Тикнизяном.

Тикнизян выступает за «Локомотив» с 2021 года. В текущем сезоне 25-летний игрок сборной Армении провел 22 матча во всех турнирах за клуб, где сумел отличиться 2 голами и 1 результативной передачей.

Его контракт рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6,5 миллиона евро.

Наир Тикнизян
ФК Локомотив (Москва)
ФК Севилья
Эсекьель Барко
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1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
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 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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