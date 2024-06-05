Кузьмичев: «Высока вероятность, что Николич попросит подписать Жемалетдинова»

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев считает, что ЦСКА после прихода Марко Николича на пост главного тренера может подписать полузащитника Рифата Жемалетдинова.

«Многое будет зависеть от спортивного департамента ЦСКА, потому что желание тренера — это одно, а стратегия клуба — другое. Но у Рифата действительно был один из лучших сезонов под руководством Марко. Именно он его раскрыл на позиции 10-го номера. Насколько я знаю, Рифат нравится Марко в этой позиции. Думаю, вопрос подписания футболиста будет проговариваться.

Высока вероятность, что Николич попросит подписать Рифата. Это трансфер, за который не надо платить, к тому же Марко знает качество игрока и как его использовать. Он мог бы усилить ЦСКА. У каждого тренера свое видение. Галактионову больше нравилось, как в этой позиции в «Локомотиве» играли Глушенков и Антон Миранчук. Получается, Рифат на эту позиции был третьим в списке. Но это просто предпочтения и вкус тренера. Это квалифицированный и качественный футболист. Рифат, даже выходя на замену, совершал голевые действия», — цитирует Legalbet Кузьмичева.

27-летний футболист покинул "Локомотив" свободным агентом. В сезоне-2023/24 РПЛ Жемалетдинов забил 5 мячей и сделал 1 голевую передачу в 26 играх.