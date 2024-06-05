Агент Тюкавина: «Есть предложение от 15-16 клубов»

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина, рассказал об интересе к игроку со стороны множества клубов.

«Слухи не от меня идут. Есть предложение от 15-16 клубов, раскрывать не буду», — цитирует Metaratings.ru Сафонова.

В сезоне-2023/24 21-летний Тюкавин провел 38 матчей за «Динамо» во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 10 результативных передач.