Агент Тюкавина: «Костя мог уйти в «Зенит» прошлым летом»

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина, рассказал, что футболист мог перейти в «Зенит» летом 2023 года.

«Тюкавин мог уйти в «Зенит». Питерцы прекрасно понимают: забирая Костю, они с 20-го тура были бы чемпионами. Но тут была цена вопроса. Им нужно было чуть добавить, и мы могли уйти.

Почему не ушли тогда? У меня такой принцип, что последнее слово за игроком. Он хотел оставаться в «Динамо». Если бы Йоканович остался на этот сезон, думаю, что Костя мог уйти уже. С Личкой сейчас хорошие отношения у них», — цитирует Metaratings.ru Сафонова.

В сезоне-2023/24 21-летний Тюкавин провел 38 матчей за «Динамо» во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 10 результативных передач.