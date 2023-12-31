Гранат: «В 2024 году жду, что российские клубы и сборные допустят до международных матчей»

Бывший футболист сборной России Владимир Гранат рассказал, чего ждет в 2024 году.

«В 2024 году жду, что российские клубы и сборные допустят до международных матчей. Что касается чемпионства, то может кто-то и хочет смены чемпиона, но победит сильнейший. В конце сезона все станет ясно», — приводит слова Граната «РБ Спорт».

В конце февраля 2022 года российские клубы и сборные отстранили от международных соревнований, проводимых под эгидой ФИФА и УЕФА до дальнейшего уведомления.