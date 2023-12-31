Аленичев считает, что футбольный клуб «Спартак» лихорадило в 2023 году

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев заявил, что красно-белых лихорадило в 2023 году.

«С одной стороны, при той плотности таблицы, что есть, пятое место в чемпионате — не такой уж и плохой результат, но, конечно, когда мы говорим о «Спартаке», всегда хочется чего-то большего. С таким составом команда должна бороться минимум за тройку, хотя, если говорить откровенно, чемпионами стать вряд ли получится. В этом году «Спартак» играл нестабильно, команду лихорадило», — приводит слова Аленичева ТАСС.

«Спартак» после 18 туров набрал 30 очков и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.