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Сегодня, 17:55

Аленичев считает, что футбольный клуб «Спартак» лихорадило в 2023 году

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев заявил, что красно-белых лихорадило в 2023 году.

«С одной стороны, при той плотности таблицы, что есть, пятое место в чемпионате — не такой уж и плохой результат, но, конечно, когда мы говорим о «Спартаке», всегда хочется чего-то большего. С таким составом команда должна бороться минимум за тройку, хотя, если говорить откровенно, чемпионами стать вряд ли получится. В этом году «Спартак» играл нестабильно, команду лихорадило», — приводит слова Аленичева ТАСС.

«Спартак» после 18 туров набрал 30 очков и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: ТАСС
Дмитрий Аленичев
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
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 - : -
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Пари НН – Факел
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