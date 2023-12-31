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Экс-защитник «Ростова» Дьяков снялся в кино с Люсей Чеботиной

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший защитник «Ростова», «Динамо» Виталий Дьяков сообщил, что снялся в кино.

«В 2023 году меня позвали в кино. Я снимался не в эпизодической роли, не массовке, а в роли второго плана. Сам не поверил, как туда попал. Фильм будет крупный, потому что актерский состав хороший. Никогда бы не подумал, что могу сняться в кино. Никто не знает, может я и тренером стану. Кто со мной снялся? Алексей Воробьев, Иван Охлобыстин, Люся Чеботина. В следующем ноябре фильм выйдет на экраны», — приводит слова Дьякова «Евро-Футбол.Ру».

В составе «Ростова» 34-летний футболист становился победителем Кубка России в 2014 году. Летом 2022 года Дьяков завершил карьеру и играл в Медиалиге.

Источник: Евро-Футбол.Ру
Виталий Дьяков
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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 - : -
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Ростов – Кр. Советов
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 - : -
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 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
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