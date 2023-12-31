Экс-защитник «Ростова» Дьяков снялся в кино с Люсей Чеботиной

Бывший защитник «Ростова», «Динамо» Виталий Дьяков сообщил, что снялся в кино.

«В 2023 году меня позвали в кино. Я снимался не в эпизодической роли, не массовке, а в роли второго плана. Сам не поверил, как туда попал. Фильм будет крупный, потому что актерский состав хороший. Никогда бы не подумал, что могу сняться в кино. Никто не знает, может я и тренером стану. Кто со мной снялся? Алексей Воробьев, Иван Охлобыстин, Люся Чеботина. В следующем ноябре фильм выйдет на экраны», — приводит слова Дьякова «Евро-Футбол.Ру».

В составе «Ростова» 34-летний футболист становился победителем Кубка России в 2014 году. Летом 2022 года Дьяков завершил карьеру и играл в Медиалиге.