Владимир Федотов: "Все соперники, которые приезжают в гости к "Оренбургу" – принципиальные"

Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов в преддверии матча 20-го тура чемпионата России против "Динамо" отметил, что для его команды все игры принципиальные и важные.

– Все соперники, которые приезжают в гости – принципиальные, все серьезные, здесь по-другому не бывает, нет проходных матчей, это РПЛ, – сказал Федотов в эфире "Матч Премьер". – Зависим ли мы от соседей по таблице? Мы занимаемся своим делом, есть "Динамо", болельщики, настроены решительно, будет играть на победу. Ранее время проведения матча? Нам сложно что-то изменить, принимаем как данность.

Напомним, что оба клуба имеют равное количество набранных очков – по 23, "Динамо" занимает 11-е место в турнирной таблице, "Оренбург" расположился на 13-й строчке.

"Оренбург" – "Динамо": текстовая онлайн-трансляция матча в 11.30 (мск)