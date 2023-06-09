Федотов: «Не каждый способен выдержать накал страстей в дерби со «Спартаком»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в интервью «СЭ» рассказал о принципиальности матчей со «Спартаком».

— Понимаете, почему именно в матчах со «Спартаком» такой накал? Что в первом круге, что во втором.

— Это дерби, основное дерби РПЛ. Поэтому такой накал страстей. Не каждый способен это выдержать.

— А для вас как для тренера что принципиальнее: обойти «Спартак» в турнирной таблице и завоевать серебро или в предстоящем матче с «Краснодаром» добыть первый трофей для клуба за несколько лет?

— Мы смотрим на свой клуб, его развитие. Важно выходить в каждом матче и показывать хороший, содержательный футбол, который радует наших болельщиков. Плюс мы прекрасно понимаем, что без трофеев, без побед все это не имеет смысла. Поэтому задача — в каждом матче играть красиво, результативно и добиваться побед.

Суперфинал FONBET Кубка России между «Краснодаром» и ЦСКА пройдет в московских «Лужниках» 11 июня.