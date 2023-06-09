Федотов — о Карраскале: «Приятно, что нашими футболистами кто-то интересуется»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в интервью «СЭ» ответил на вопрос о будущем полузащитника армейцев Хорхе Карраскале в команде.

Ранее агент колумбийца сообщал об интересе мадридского «Атлетико» к игроку, подчеркивая, что «нужно держать в голове июль».

«Великолепно, что футболист ставит перед собой какие-то цели, задачи, чтобы попасть в лучшую лигу мира, в лучшую команду. Думаю, что это цель любого игрока. Очень приятно, что кто-то интересуется нашими футболистами. Нужно только расти и развиваться», — сказал Федотов «СЭ».

Контракт Карраскаля с ЦСКА действует до конца июня 2026 года, портал Transfermark оценивает игрока в 9 миллионов евро.