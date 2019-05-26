Владимир Федотов: "Оренбург" постарается показать хороший футбол в матче со "Спартаком"

Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов поделился ожиданиями от матча 30-го тура чемпионата России против "Спартака"​.

– Немножко грустно, что чемпионат заканчивается. Казалось бы, только начинали, а уже пришел заключительный матч. Ну и на закуску – "Спартак", – сказал Федотов в эфире канала "Матч! Премьер". – Сегодня праздник на нашем стадионе, тем более приехала народная команда. Постараемся показать хороший и содержательный футбол.

Дмитрий Андреев​ принял решение завершить карьеру. Надеемся, что он немного отдохнет и ситуация изменится, но на данный момент решение именно такое. Для него сегодня последний матч.

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