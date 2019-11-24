Владимир Федотов: «Не говорил, что хочу уйти из «Оренбурга» из-за судейства»

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов в интервью «СЭ» прокомментировал слухи о том, что он может уйти из команды. Президент «Оренбурга» Владимир Кияев предположил, что Федотов может уйти, так как устал от ошибок арбитров.

— Многих встревожили слова Кияева о том, что вы устали бороться с судейскими ошибками и можете уйти из «Оренбурга» в другой клуб.

— Я действительно говорил Владимиру Александровичу (Кияеву. — Прим. «СЭ») о том, что такое судейство реально нервирует футболистов.

— И вы готовы уйти?

— Президент мне сказал, что журналисты его немного неправильно процитировали. Он лишь предположил такое развитие событий, видя соответствующее отношение к нам со стороны судейского корпуса. Мы, согласитесь, в этом вопросе объективны. Люди, которые судят «Оренбург», потом получают неудовлетворительные оценки. Это же о чем-то говорит? Так что мы волну здесь не гоним. Оперируем только фактами.

— Значит, вы не говорили президенту клуба, что можете уйти из «Оренбурга», так как вас «прибивают» арбитры?

— Нет, конечно! Мы делаем свою работу. Как можем, пытаемся донести до ребят, что наше дело — играть в футбол. Но то, что происходит с судейством... (Виталий Айрапетов)

Полностью интервью Федотова