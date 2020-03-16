Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поделился впечатлениями от победы над «Краснодаром» в 22-м туре Тинькофф-чемпионата России. Также он высоко оценил игру арендованного у «Зенита» Александра Кокорина.

— Мы готовились, видели слабости, небольшую несбалансированность между атакой и обороной и то, что команда неуютно себя чувствует при прессинге. Мы к этому готовились и имели моменты при игре в быструю атаку.

«Краснодар» оснащен хорошей группой быстрых футболистов. У них был ряд моментов, Ари и Берг за счет индивидуального мастерства могли отыграться.

— Как вам работается с Кокориным и почему вы используете его на фланге, а не на острие?

— Это вынужденная мера. На этой позиции был Бурмистров. Он получил карточку, потом заболел. Александр работоспособный игрок, хорошо себя проявляет и очень организованно играет при оборонительных действиях. Проявляет лидерские качества.

— Кокорин — самый сильный игрок, с которым вы работали?

— Мне этот вопрос уже задавали. У него хороший потенциал, и он показывает свою состоятельность. Сильный и разносторонний футболист с высоким интеллектом.