Владимир Федотов: «К сожалению, чемпионат приостановят, но зато у Рами будет больше времени набрать форму»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов рассказал о состоянии защитника команы Адиля Рами. Чемпион мира-2018 в составе сборной Франции перешел в «Сочи» в феврале этого года, но из-за травмы еще не выходил на поле.

— Рами прибыл с травмой колена, несколько дней занимался по индивидуальной программе, уже занимался в общей группе, — сказал Федотов в эфире «Матч премьер». — К сожалению, чемпионат, скорее всего приостановят, но, с другой стороны, будет больше времени набрать форму.

Из-за эпидемии коронавируса розыгрыш чемпионата России с большой вероятностью будет приостановлен.