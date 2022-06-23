Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 12:05

Галицкий получит премию РФС за вклад в развитие футбола

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий удостоится награды Российского футбольного союза (РФС) в номинации «За вклад в развитие футбола», сообщает «РБ Спорт».

Решение было принято техническим комитетом РФС 17 июня и будет утверждено исполкомом организации 23-го числа.

Напомним, что владелец «Краснодара» удостаивался этой награды по итогам сезона-2017/18.

Галицкий основал футбольный клуб «Краснодар» в 2008 году. В 2016 году он построил стадион на 34 тысячи мест, а в 2017-м соорудил рядом со стадионом парк площадью 23 гектара.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-galitskij-poluchit-premiyu-rfs-za-vklad-v-razvitie-futbola/
Футбол
РПЛ
РФС
ФК Краснодар
Сергей Галицкий
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Гимнастика для глаз: упражнения для улучшения зрения
За непреднамеренное убийство Марадоны восемь медиков предстанут перед судом
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
В «Зените» сообщили, что не интересовались летом Зиньковским
Юри Алберто пока не прилетит в Санкт-Петербург в расположение «Зенита»
Йокич: «Уверен, Чеферин не хотел отстранять Россию. Это решение Запада»
В «Нижнем Новгороде» рассказали об интересе к Кутепову
Кутепов может продолжить карьеру в «Нижнем Новгороде»
Вильмар Барриос прилетел в Россию и приступил к тренировкам «Зенита»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В РФС прокомментировали вопрос приглашения клубов из Крыма в российский футбол
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 00:00
Краснодар – Факел
 - : -
15.07 00:00
ЦСКА – Урал
 - : -
15.07 00:00
Динамо – Ростов
 - : -
15.07 00:00
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
15.07 00:00
Ахмат – Спартак
 - : -
15.07 00:00
Торпедо – Сочи
 - : -
15.07 00:00
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
15.07 00:00
Химки – Зенит
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости