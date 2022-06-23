Галицкий получит премию РФС за вклад в развитие футбола
Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий удостоится награды Российского футбольного союза (РФС) в номинации «За вклад в развитие футбола», сообщает «РБ Спорт».
Решение было принято техническим комитетом РФС 17 июня и будет утверждено исполкомом организации 23-го числа.
Напомним, что владелец «Краснодара» удостаивался этой награды по итогам сезона-2017/18.
Галицкий основал футбольный клуб «Краснодар» в 2008 году. В 2016 году он построил стадион на 34 тысячи мест, а в 2017-м соорудил рядом со стадионом парк площадью 23 гектара.
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Краснодар
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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6
|Локомотив
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|0
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7
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|0
|0
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|0
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|0
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8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
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9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
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10
|Спартак
|0
|0
|0
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|0-0
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11
|Н. Новгород
|0
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|0
|0-0
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12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
|0
|0
|0
|0
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16
|Оренбург
|0
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Краснодар – Факел
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ЦСКА – Урал
|- : -
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Динамо – Ростов
|- : -
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
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Ахмат – Спартак
|- : -
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|00:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|15.07
|00:00
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|15.07
|00:00
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Химки – Зенит
|- : -
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