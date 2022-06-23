Галицкий получит премию РФС за вклад в развитие футбола

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий удостоится награды Российского футбольного союза (РФС) в номинации «За вклад в развитие футбола», сообщает «РБ Спорт».

Решение было принято техническим комитетом РФС 17 июня и будет утверждено исполкомом организации 23-го числа.

Напомним, что владелец «Краснодара» удостаивался этой награды по итогам сезона-2017/18.

Галицкий основал футбольный клуб «Краснодар» в 2008 году. В 2016 году он построил стадион на 34 тысячи мест, а в 2017-м соорудил рядом со стадионом парк площадью 23 гектара.