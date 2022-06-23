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Колосков: «РФС занимается с ФИФА и УЕФА вопросом интеграции крымских команд в российский футбол»

Колосков отреагировал на слова Каменского о работе над интеграцией крымских клубов в российскую систему
Артем Бухаев
Корреспондент
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на слова члена исполкома РФС Игоря Каменского о работе руководства российского футбола над интеграцией крымских клубов в российскую систему.

«На текущий момент крымские ассоциации футбола находятся под юрисдикцией федерации футбола Украины. Поэтому пока мы не можем интегрировать их в официальные соревнования и чемпионаты. РФС занимается с ФИФА и УЕФА вопросом интеграции крымских команд в российский футбол. Пока она идет тяжело. В итоге, я думаю, добьемся права крымских клубов играть в российских чемпионатах. Пока это невозможно», — сказал Колосков «СЭ».

Ранее, 17 июня, министр спорта России Олег Матыцин допустил участие клубов из Крыма, ДНР и ЛНР в российских соревнованиях.

Вячеслав Колосков
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