Колосков: «РФС занимается с ФИФА и УЕФА вопросом интеграции крымских команд в российский футбол»

Колосков отреагировал на слова Каменского о работе над интеграцией крымских клубов в российскую систему

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на слова члена исполкома РФС Игоря Каменского о работе руководства российского футбола над интеграцией крымских клубов в российскую систему.

«На текущий момент крымские ассоциации футбола находятся под юрисдикцией федерации футбола Украины. Поэтому пока мы не можем интегрировать их в официальные соревнования и чемпионаты. РФС занимается с ФИФА и УЕФА вопросом интеграции крымских команд в российский футбол. Пока она идет тяжело. В итоге, я думаю, добьемся права крымских клубов играть в российских чемпионатах. Пока это невозможно», — сказал Колосков «СЭ».

Ранее, 17 июня, министр спорта России Олег Матыцин допустил участие клубов из Крыма, ДНР и ЛНР в российских соревнованиях.