Колосков: «РФС занимается с ФИФА и УЕФА вопросом интеграции крымских команд в российский футбол»
Колосков отреагировал на слова Каменского о работе над интеграцией крымских клубов в российскую систему
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на слова члена исполкома РФС Игоря Каменского о работе руководства российского футбола над интеграцией крымских клубов в российскую систему.
«На текущий момент крымские ассоциации футбола находятся под юрисдикцией федерации футбола Украины. Поэтому пока мы не можем интегрировать их в официальные соревнования и чемпионаты. РФС занимается с ФИФА и УЕФА вопросом интеграции крымских команд в российский футбол. Пока она идет тяжело. В итоге, я думаю, добьемся права крымских клубов играть в российских чемпионатах. Пока это невозможно», — сказал Колосков «СЭ».
Ранее, 17 июня, министр спорта России Олег Матыцин допустил участие клубов из Крыма, ДНР и ЛНР в российских соревнованиях.
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|Динамо
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|Краснодар
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5
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6
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7
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8
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9
|Ростов
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10
|Спартак
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11
|Н. Новгород
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|0-0
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12
|Урал
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|0-0
|0
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13
|Химки
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|0-0
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14
|Торпедо
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|0
|0-0
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15
|Факел
|0
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16
|Оренбург
|0
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Краснодар – Факел
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ЦСКА – Урал
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Динамо – Ростов
|- : -
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
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Ахмат – Спартак
|- : -
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Торпедо – Сочи
|- : -
|15.07
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|15.07
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Химки – Зенит
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