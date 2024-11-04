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Сегодня, 04:15

Владелец «Акрона» Морозов: «Победа команды важнее рекорда Дзюбы»

Сергей Разин
корреспондент
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Владелец «Акрона» Павел Морозов прокомментировал гол форварда Артема Дзюбы в матче 14-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (2:0).

«Конечно, победа команды важнее рекорда Дзюбы. Артем играет на результат, забивает, отдает. Мы рады этому приобретению. Артем — молодец! Что плохого будет в том, если Дзюба установит рекорд в футболке «Акрона»? Это будет здорово! «Акрон» показал, кто сейчас главнее в Самарской области? Я бы так не сказал, мне показалось, мы просто больше хотели и были больше мотивированы. Были подогревы, ролики перед игрой, это заряжало команду», — приводит слова Морозова Metaratings.ru

36-летний россиянин забил 231-й гол в карьере и сократил отставание от Александра Кержакова в списке лучших бомбардиров России до двух мячей.

Источник: Metaratings
Артем Дзюба
ФК Акрон
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 11 3 0 31-6 36
2
 Зенит 14 10 3 1 31-6 33
3
 Локомотив 14 10 1 3 28-17 31
4
 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
 Спартак 14 7 4 3 21-12 25
6
 ЦСКА 14 7 3 4 22-9 24
7
 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
8
 Акрон 14 4 4 6 19-26 16
9
 Пари НН 14 4 3 7 14-24 15
10
 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
11
 Динамо Мх 14 2 6 6 7-13 12
12
 Кр. Советов 14 3 3 8 12-21 12
13
 Химки 14 2 6 6 15-25 12
14
 Факел 14 2 6 6 9-21 12
15
 Ахмат 14 1 6 7 12-27 9
16
 Оренбург 14 1 5 8 15-28 8
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1.11 19:00
Динамо – Ростов
 1 : 1
2.11 18:00
Зенит – Динамо Мх
 2 : 1
2.11 18:00
Локомотив – Рубин
 1 : 0
2.11 20:45
ЦСКА – Спартак
 0 : 2
3.11 13:00
Акрон – Кр. Советов
 2 : 0
3.11 15:15
Ахмат – Пари НН
 0 : 2
3.11 17:30
Факел – Химки
 1 : 1
3.11 19:45
Краснодар – Оренбург
 4 : 0
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Алексей Батраков

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П
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