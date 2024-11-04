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Сегодня, 03:29

Тарханов: «Дзюба точно не потерялся в «Акроне»

Сергей Разин
корреспондент
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Российский тренер Александр Тарханов прокомментировал гол форварда «Акрона» Артёма Дзюбы в матче 14-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (2:0).

«Он точно не потерялся в «Акроне». Он забивает и отдает. Как раз такой футболист и нужен был этой команде. На Дзюбу все ровняются футболисты и в общем «Акрон» прибавляет во всех футбольных компонентах», — приводит слова Тарханова Vprognoze.ru.

Нападающий &laquo;Акрона&raquo; Артем Дзюба. Дзюба забил в первой игре после травмы: добил «Крылья», у которых три поражения подряд

«Акрон» прервал пятиматчевую серию без побед во всех турнирах и с 16 очками поднялся на восьмое место в таблице РПЛ. «Крылья Советов» (12) располагаются на 10-й позиции. Клуб из Самары потерпел третье поражение кряду.

Источник: Vprognoze
Артем Дзюба
ФК Акрон
Александр Тарханов
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 11 3 0 31-6 36
2
 Зенит 14 10 3 1 31-6 33
3
 Локомотив 14 10 1 3 28-17 31
4
 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
 Спартак 14 7 4 3 21-12 25
6
 ЦСКА 14 7 3 4 22-9 24
7
 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
8
 Акрон 14 4 4 6 19-26 16
9
 Пари НН 14 4 3 7 14-24 15
10
 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
11
 Динамо Мх 14 2 6 6 7-13 12
12
 Кр. Советов 14 3 3 8 12-21 12
13
 Химки 14 2 6 6 15-25 12
14
 Факел 14 2 6 6 9-21 12
15
 Ахмат 14 1 6 7 12-27 9
16
 Оренбург 14 1 5 8 15-28 8
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1.11 19:00
Динамо – Ростов
 1 : 1
2.11 18:00
Зенит – Динамо Мх
 2 : 1
2.11 18:00
Локомотив – Рубин
 1 : 0
2.11 20:45
ЦСКА – Спартак
 0 : 2
3.11 13:00
Акрон – Кр. Советов
 2 : 0
3.11 15:15
Ахмат – Пари НН
 0 : 2
3.11 17:30
Факел – Химки
 1 : 1
3.11 19:45
Краснодар – Оренбург
 4 : 0
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Г
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
Руслан Литвинов

Руслан Литвинов

Спартак

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