Тарханов: «Дзюба точно не потерялся в «Акроне»

Российский тренер Александр Тарханов прокомментировал гол форварда «Акрона» Артёма Дзюбы в матче 14-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (2:0).

«Он точно не потерялся в «Акроне». Он забивает и отдает. Как раз такой футболист и нужен был этой команде. На Дзюбу все ровняются футболисты и в общем «Акрон» прибавляет во всех футбольных компонентах», — приводит слова Тарханова Vprognoze.ru.

«Акрон» прервал пятиматчевую серию без побед во всех турнирах и с 16 очками поднялся на восьмое место в таблице РПЛ. «Крылья Советов» (12) располагаются на 10-й позиции. Клуб из Самары потерпел третье поражение кряду.