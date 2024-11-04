Осинькин прокомментировал возможную отставку из «Крыльев» после поражения от «Акрона»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о своей возможной отставке после поражения в матче 14-го тура РПЛ против «Акрона» (0:2).

«Скажу так, что эти бесконечные вбросы, которые начались еще в августе, бьют по команде — это просто факт. А затем у меня просто «отрезали» здоровую, рабочую правую руку. Что касается команды, то тут уже без аллегорий, мы потеряли душу. Мы многое не понимаем. Но в любом случае мы под давлением должны были играть лучше, и тут я с этим согласен», — приводит слова Осинькина Metaratings.ru.

«Акрон» прервал пятиматчевую серию без побед во всех турнирах и с 16 очками поднялся на восьмое место в таблице РПЛ. «Крылья Советов» (12) располагаются на 10-й позиции. Клуб из Самары потерпел третье поражение кряду.