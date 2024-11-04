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Сегодня, 05:14

Осинькин прокомментировал возможную отставку из «Крыльев» после поражения от «Акрона»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о своей возможной отставке после поражения в матче 14-го тура РПЛ против «Акрона» (0:2).

«Скажу так, что эти бесконечные вбросы, которые начались еще в августе, бьют по команде — это просто факт. А затем у меня просто «отрезали» здоровую, рабочую правую руку. Что касается команды, то тут уже без аллегорий, мы потеряли душу. Мы многое не понимаем. Но в любом случае мы под давлением должны были играть лучше, и тут я с этим согласен», — приводит слова Осинькина Metaratings.ru.

«Акрон» прервал пятиматчевую серию без побед во всех турнирах и с 16 очками поднялся на восьмое место в таблице РПЛ. «Крылья Советов» (12) располагаются на 10-й позиции. Клуб из Самары потерпел третье поражение кряду.

Источник: Metaratings
ФК Акрон
ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин
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 И В Н П +/- О
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 Зенит 14 10 3 1 31-6 33
3
 Локомотив 14 10 1 3 28-17 31
4
 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
 Спартак 14 7 4 3 21-12 25
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 ЦСКА 14 7 3 4 22-9 24
7
 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
8
 Акрон 14 4 4 6 19-26 16
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 Пари НН 14 4 3 7 14-24 15
10
 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
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 Динамо Мх 14 2 6 6 7-13 12
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 Кр. Советов 14 3 3 8 12-21 12
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 Химки 14 2 6 6 15-25 12
14
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