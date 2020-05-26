Владельцы абонементов на матчи «Рубина» получат компенсацию

В связи с тем, что оставшиеся матчи сезона-2019/20 пройдут без зрителей футбольный клуб «Рубин» компенсирует часть затрат болельщикам, которые приобрели сезонные абонементы, сообщает сайт казанцев.

Получить компенсацию можно двумя способами:

1. Возврат денежных средств. Сумма компенсации рассчитывается по формуле: цена абонемента за вычетом всех скидок / 15 домашних матчей чемпионата * 5 матчей без зрителей;

2. Клубный сертификат (сумма депозита рассчитывается по формуле из п.1).