РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Владельцы абонементов на матчи «Рубина» получат компенсацию

15:21
Теги:

В связи с тем, что оставшиеся матчи сезона-2019/20 пройдут без зрителей футбольный клуб «Рубин» компенсирует часть затрат болельщикам, которые приобрели сезонные абонементы, сообщает сайт казанцев.

Получить компенсацию можно двумя способами:

1. Возврат денежных средств. Сумма компенсации рассчитывается по формуле: цена абонемента за вычетом всех скидок / 15 домашних матчей чемпионата * 5 матчей без зрителей;

2. Клубный сертификат (сумма депозита рассчитывается по формуле из п.1).

Дополнительная информация:

https://rubin-kazan.ru/posts/vladeltsy-abonementov-na-sezon-2019-20-poluchat-kompensatsiyu-71b17eb2-457d-4a91-9698-81ec5670bc97

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир