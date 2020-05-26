Владельцы абонементов на матчи «Рубина» получат компенсацию
15:21
В связи с тем, что оставшиеся матчи сезона-2019/20 пройдут без зрителей футбольный клуб «Рубин» компенсирует часть затрат болельщикам, которые приобрели сезонные абонементы, сообщает сайт казанцев.
Получить компенсацию можно двумя способами:
1. Возврат денежных средств. Сумма компенсации рассчитывается по формуле: цена абонемента за вычетом всех скидок / 15 домашних матчей чемпионата * 5 матчей без зрителей;
2. Клубный сертификат (сумма депозита рассчитывается по формуле из п.1).
Дополнительная информация:
https://rubin-kazan.ru/posts/vladeltsy-abonementov-na-sezon-2019-20-poluchat-kompensatsiyu-71b17eb2-457d-4a91-9698-81ec5670bc97
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...