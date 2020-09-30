Президент РФС Александр Дюков высказался по поводу ситуации с судейством в чемпионате России. По его словам, арбитры стали работать лучше по сравнению с прошлым сезоном.

— Довольны ли вы, как руководство судейского корпуса реагируют на скандалы?

— Я вижу прогресс по сравнению с прошлым чемпионатом. Его можно изменить в ключевых ошибках, их стало меньше на 20 процентов, чем в прошлом сезоне. Думаю, все последние туры прошли достаточно спокойно. Дополнительно ситуацию исправил ВАР, но к системе есть вопросы. Нас не устраивает, как она работают. ВАР допустил 4 ошибки, но было и 18 правильных вмешательств.

В прошлом году было четыре с половиной ключевых ошибки, а в этом — чуть больше двух. Мы понимаем, что полностью их не исключить, но хочется их минимизировать до одной ошибки за тур. Мы видим, что правила судейства меняются, и каждый сезон мы получаем новые рекомендации, как трактовать различные моменты. Для повышения эффективности использования ВАР мы привлекли Дэвида Эллерея.

Мы многое делаем для повышения уровня грамотности и знания правил общественностью, и эти аспекты действительно растут. Ситуация стала чуть более спокойной, но это не означает, что мы не должны улучшать качество судейства. (Евгений Белоусов)