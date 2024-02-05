Витюгов заявил, что «Крылья Советов» довольны шестым местом в РПЛ

Полузащитник «Крыльев Советов» Максим Витюгов поделился мнением о положении команды в турнирной таблице РПЛ после завершения первой части сезона.

«Спортсмены — амбициозные люди. У нас молодая команда — многие хотят чего-то добиться, выиграть. Если сейчас оглядываться назад, где-то нам повезло чуть больше, где-то, наоборот, нам не повезло; где-то набрали свои очки, где-то недобрали. В целом, наверное, можно быть довольным тем местом, которое мы сейчас занимаем, но нам всегда хочется больше. Тем более мы знаем, что мы можем, что мы способны. Нужно продолжать работать в том же духе. Сейчас у нас сборы, на которых мы должны ко второй части чемпионата хорошо подготовиться. Все впереди. Надеюсь, по итогам сезона нам удастся занять строчку еще выше», — приводит слова Витюгова Metaratings.ru.

После шести туров «Крылья Советов» занимают шестую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. Лидирует — «Краснодар» (38 очков).