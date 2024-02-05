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5 февраля, 12:38

Витюгов заявил, что «Крылья Советов» довольны шестым местом в РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник «Крыльев Советов» Максим Витюгов поделился мнением о положении команды в турнирной таблице РПЛ после завершения первой части сезона.

«Спортсмены — амбициозные люди. У нас молодая команда — многие хотят чего-то добиться, выиграть. Если сейчас оглядываться назад, где-то нам повезло чуть больше, где-то, наоборот, нам не повезло; где-то набрали свои очки, где-то недобрали. В целом, наверное, можно быть довольным тем местом, которое мы сейчас занимаем, но нам всегда хочется больше. Тем более мы знаем, что мы можем, что мы способны. Нужно продолжать работать в том же духе. Сейчас у нас сборы, на которых мы должны ко второй части чемпионата хорошо подготовиться. Все впереди. Надеюсь, по итогам сезона нам удастся занять строчку еще выше», — приводит слова Витюгова Metaratings.ru.

После шести туров «Крылья Советов» занимают шестую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. Лидирует — «Краснодар» (38 очков).

Источник: https://metaratings.ru/news/vityugov-zayavil-chto-krylya-sovetov-dovolny-shestym-mestom-v-rpl-331093/
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Максим Витюгов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Краснодар

 8
П
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