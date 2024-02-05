Бояринцев назвал условие, при котором возглавит «Спартак»

Четырехкратный призер чемпионата России в составе «Спартака» Денис Бояринцев назвал условие, при выполнении которого он согласится возглавить красно-белых.

«Надо проявить себя в Первой лиге, решить там задачу с одним из клубов, вывести команду в РПЛ», — приводит слова Бояринцева Sport24.

В прошлом году Бояринцев покинул саратовский «Сокол», который смог вывести в первую лигу. До этого 45-летний специалист работал в «Новосибирске», «Родине», «КАМАЗе», «Текстильщике», «Носте» и молодежной команде «Торпедо».