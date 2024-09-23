Витюгов будет прооперирован после повреждения крестообразной связки

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о состоянии здоровья полузащитника команды Максима Витюгова. Хавбек получил повреждение передней крестообразной связки в матче 4-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России со «Спартаком» (1:4).

«Витюгов сейчас занимается получением визы. Как только он ее сделает, отправится на операцию», — сказал Корниленко «СЭ».

В текущем сезоне 26-летний Витюгов провел 12 матчей во всех турнирах.