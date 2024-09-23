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Сегодня, 20:36

Корниленко — о матче с «Ахматом»: «Не лучшая игра, но характер у «Крыльев» есть»

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Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко в комментарии «СЭ» прокомментировал ничью (1:1) в матче 9-го тура РПЛ против «Ахмата».

«То, что мы спаслись — очень хорошо. С нашей стороны была не самая лучшая игра сегодня. Было много борьбы и свистков. По тому, как складывалась игра, можно сказать, отлично, что успели сравнять на последних минутах. Характер у команды есть», — сказал Корниленко «СЭ».

Грозненцы продлили серию без побед в РПЛ до 9 матчей. Команда Сергея Ташуева набрала 6 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ.

«Крылья Советов» с 10 очками располагаются на 10-й строчке.

Сергей Корниленко
ФК Крылья Советов (Самара)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 9 7 2 0 22-2 23
2
 Краснодар 9 6 3 0 16-5 21
3
 Локомотив 9 7 0 2 22-13 21
4
 Динамо 9 5 2 2 17-10 17
5
 Спартак 9 4 4 1 13-6 16
6
 ЦСКА 9 4 2 3 16-6 14
7
 Ростов 9 3 3 3 13-15 12
8
 Рубин 9 3 2 4 12-15 11
9
 Динамо Мх 9 2 4 3 4-7 10
10
 Кр. Советов 9 3 1 5 9-14 10
11
 Акрон 9 2 2 5 12-18 8
12
 Пари НН 9 2 1 6 7-18 7
13
 Оренбург 9 1 4 4 11-17 7
14
 Химки 9 1 4 4 9-16 7
15
 Ахмат 9 0 6 3 7-15 6
16
 Факел 9 1 2 6 4-17 5
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21.09 14:00
Акрон – Краснодар
 2 : 5
21.09 16:30
Зенит – Факел
 3 : 1
21.09 19:00
Рубин – ЦСКА
 1 : 1
22.09 14:15
Химки – Оренбург
 0 : 0
22.09 16:30
Спартак – Динамо
 2 : 2
22.09 16:30
Ростов – Динамо Мх
 0 : 0
22.09 19:00
Пари НН – Локомотив
 1 : 3
23.09 18:30
Ахмат – Кр. Советов
 1 : 1
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ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 6
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 6 1 1
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 7 1 1
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