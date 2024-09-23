«Краснодар» объявил о продлении контракта с Виктором Са до 2026 года

«Краснодар» продлил соглашение с форвардом Виктором Са до лета 2026 года, сообщает пресс-служба клуба.

Предыдущий контракт 30-летнего бразильца с «быками» истекал летом 2025-го.

Са играет за «Краснодар» с февраля этого года. Нападающий провел за клуб 24 матча, забил 3 гола и сделал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.