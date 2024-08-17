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Сегодня, 11:28

Масалитин: «У ЦСКА нет организации игры — пока выручают Дивеев и «стандарты»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Экс-игрок ЦСКА Валерий Масалитин поделился ожиданиями от матча армейцев с «Локомотивом» в пятом туре РПЛ.

«Это будет результативный матч. Хотя ЦСКА играет с большей осторожностью, чем железнодорожники. «Локомотив» больше нацелен на атаку, о чем говорит его результативность. Даже в проигранном «Динамо» матче при благоприятном стечении обстоятельств могли одержать победу в этой встрече.

В этой встрече многое будет зависеть от ЦСКА и того, как армейцы дадут развернуться молодежи «Локомотива». Если распустят и дадут им почувствовать уверенность, то будут проблемы. Большой минус в том, что у ЦСКА нет организации игры, и пока выручают Дивеев и «стандарты». Не думаю, что будет ничья, но и кто победит, не знаю. Но болеть буду за ЦСКА», — приводит слова Масалитина Metaratings.ru.

ЦСКА и «Локомотив» сыграют на «ВЭБ Арене» в воскресенье, 18 августа. Матч начнется в 17.30 по московскому времени.

Источник: Metaratings.ru
Валерий Масалитин
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 4 1 0 3 3-10 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
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 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
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