Виталий Дьяков — о несостоявшемся переходе в «Тамбов»: Григорян сам набрал, пригласил, а потом слился"
Бывший защитник «Ростова», «Динамо», а также сборной России Виталий Дьяков в большом интервью «СЭ» в числе прочего рассказал о нюансах несостоявшегося перехода в «Тамбов».
— Летом вы были в шаге от перехода в «Тамбов». Время спустя с Александром Григоряном так и не поговорили?
— Нет. У человека не хватило смелости позвонить, объяснить ситуацию. Не понимаю такого отношения. Разве сложно сказать: «Извини, планы поменялись, ты нам не подходишь...» Я ведь в «Тамбов» не напрашивался. Григорян сам набрал, пригласил. А потом слился. На звонки и сообщения не отвечал. Клоунада! Увижу Григоряна — даже не поздороваюсь. Пройду, как мимо памятника. (Александр Кружков)
Полностью интервью Дьякова здесь
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