Виталий Денисов: "Переход в "Рубин" – новый шаг и новый вызов"

Новичок "Рубина" защитник Виталий Денисов прокомментировал свой переход в казанский клуб.

– Для меня "Рубин" – это новый шаг, новый вызов. Пока впечатлениями не могу поделиться, еще рано что-то говорить, – цитирует Денисова пресс-служба клуба. – Надеюсь, что адаптация в команде пройдет быстро.

Всю базу еще не осмотрел, но начало меня очень сильно впечатлило. Пока не видел футбольные поля, но я думаю, что они в хорошем состоянии и будет одно удовольствие выходить на них.

Конкуренция – это всегда хорошо. Есть главный тренер и он будет решать, кто будет играть на той или иной позиции. У него все карты в руках. Надеюсь, что мое присутствие в команде принесет большую пользу. Для Романа Шаронова​ будущий сезон тоже большой вызов, постараюсь помочь ему.

Защитник Виталий Денисов официально стал игроком "Рубина"

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