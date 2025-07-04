Педро: «Я нацелен забить 10 голов в новом сезоне»

Вингер «Зенита» Педро после товарищеского матча против «Динамо» Махачкала (2:0) в разговоре с «СЭ» поделился целями на сезон-2025/26.

«Я очень рад голу и победе. Нам предстоит много готовиться, но надеюсь, что у меня все получится в чемпионате. Если получится, я сделаю много результативных действий. Я нацелен забить 10 голов и отдать 8 голевых передач», — сказал Педро «СЭ».

В минувшем сезоне 19-летний Педро провел 36 матчей за «Зенит» в РПЛ и FONBET Кубке России, отметившись 5 голами и 8 результативными передачами.