Гафин заявил, что не хочет видеть Кокорина в «Динамо»

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о возможном возвращении нападающего «Ариса» Александра Кокорина в Россию.

«Хотел бы я его в будущем видеть в «Динамо»? Нет — и точка! Вы его спросите: чужой он человек для «Динамо» или нет. Вот по его ответу, может, причина и раскроется», — приводит слова Гафина Sport24.

Кокорин прошел через академию «Динамо» и в 2016 году был продан в «Зенит». С 2022 года 34-летний футболист выступает за «Арис».