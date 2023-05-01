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Сегодня, 17:15

Изидор: «Я действительно счастлив быть в «Локомотиве». Я чувствую, что болельщики поддерживают меня»

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор обратился к болельщикам железнодорожников.

«Что бы я сказал болельщикам «Локомотива»? Хочу им сказать, что я действительно счастлив быть здесь. Я чувствую, как они поддерживают меня. Их поддержка доходит прямо до моего сердца. Именно поэтому я дарю им «сердечко» время от времени. Они делают меня счастливым, они дарят мне поддержку. Я люблю вас, болельщики «Локомотива»!» — приводит слова Изидора официальный сайт «Локомотива».

22-летний француз выступает за железнодорожников с января 2022 года. Его действующее соглашение с командой рассчитано до лета 2026 года.

В текущем сезоне он сыграл 19 матчей, забил 6 голов и отдал 5 результативных передач.

Источник: https://www.fclm.ru/news/n/isidor-interview-after-khimki/
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РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Вильсон Изидор
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 25 4 5 16 24-57 17
16
 Торпедо 25 3 4 18 19-44 13
Результаты / календарь
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30 тур
6.05 14:00
Химки – Динамо
 - : -
6.05 16:30
Торпедо – Ахмат
 - : -
6.05 19:00
Ростов – Факел
 - : -
7.05 14:00
Пари НН – Урал
 - : -
7.05 16:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
7.05 18:00
Зенит – Спартак
 - : -
7.05 19:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
8.05 17:00
Локомотив – Сочи
 - : -
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ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 17
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 8
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 24 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 15 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
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