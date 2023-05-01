Камоцци: «Дзюба еще долго может играть на высоком уровне, но только в РПЛ, не в Европе»

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, выразил сомнение, что форварду «Локомотива» Артему Дзюбе удастся еще раз перейти в зарубежный клуб.

«Дзюба отлично раззабивался в РПЛ, доказал, что он один из лучших в России, — приводит Sport24 слова Камоцци. — Думаю, что Артем еще долго может играть на высоком уровне, но только на уровне РПЛ. К сожалению, он ничего не показал в Турции, а сейчас ему уже 34 года. Дзюбе в таком возрасте будет сложно уехать из России и заиграть в Италии или любом другом европейском чемпионате».

В августе 2022 года Дзюба перешел в «Адану Демирспор», но провел за команду всего 4 игры и в ноябре покинул турецкий клуб по соглашению сторон.

В 8 матчах за «Локомотив» в чемпионате России Дзюба забил 8 мячей.