Владимир Пономарев: «Поведение Дивеева — это наглость, ему нужно соглашаться на предложение ЦСКА»

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал информацию Sport24 о переговорах защитника армейцев Игоря Дивеева с клубом о продлении контракта.

«Дивеев не согласен на 1,8 миллиона евро в год и хочет получать более 2 миллионов? Это наглость! — приводит «РБ Спорт» слова Пономарева. — Даже 1,8 миллиона в год для него много сейчас. Он научился играть в футбол в ЦСКА и должен быть благодарен клубу. Сейчас я бы не назвал Дивеева топовым футболистом — ему еще следует многому научиться. Игорь не прав, мягко выражаясь. Я уже говорил, что для Дивеева лучше всего провести всю карьеру в ЦСКА. Поведение Игоря в этой ситуации абсолютно неправильное — на него должно подействовать его окружение и объяснить, что на такое предложение ЦСКА следует согласиться».

Напомним, что действующий контракт Дивеева с ЦСКА рассчитан до лета 2024 года. Если верить слухам, то на игрока претендуют «Зенит» и «Наполи».