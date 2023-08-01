Виллиан Роша восстановился после повреждения, полученного в матче с «Уралом»

Маркос Тито, агент защитника ЦСКА Виллиана Роши сообщил «СЭ» о восстановлении игрока после повреждения, полученного в матче 1-го тура РПЛ с «Уралом» (1:2).

«Виллиан восстановился и вернется на этой неделе», — сказал Тито «СЭ».

В третьем туре чемпионата России ЦСКА встретится с «Локомотивом» 5 августа, начало встречи в 20.00 по московскому времени.