Первак считает, что «Спартак» поборется за чемпионство с «Зенитом»

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак рассказал, что красно-белые могут побороться за чемпионство в текущем сезоне РПЛ.

«Нормальная игра сейчас у «Спартака». Она уже начала отличаться и в конце прошлого сезона. Затем был непонятный спад. Пока что все движется очень хорошо — игра достойная. «Спартак» — одна из лучших команд в РПЛ на сегодняшний день. Сейчас красно-белые играют на уровне «Зенита», «Локомотива» и «Краснодара». «Спартак» поборется за чемпионство? Я думаю, что да. Если ничего не изменится в игре», — приводит слова Первака «Спорт День за Днем».

В РПЛ «Спартак» обыграл «Оренбург» (3:2) и «Балтику» (2:0). В Кубке России в гостях одержал победу над «Краснодаром» (2:1).