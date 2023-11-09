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Сегодня, 10:45

Тренер «Зенита»: «Малком говорит, что уровень соперников в Саудовской Аравии ниже нашего»

Гоша Чернов
Корреспондент
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Малком.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Ассистент главного тренера «Зенита» Виллиам де Оливейра в интервью «СЭ» рассказал о том, что общается с вингером Малкомом, который перешел в «Аль-Хиляль».

— Вы же общаетесь с Малкомом. Видел, что он не так давно прислал вам футболку «Аль-Хиляля». Как он? Скучает?

— Да, присылал. Мы часто разговариваем. Он доволен, что регулярно играет, но говорит, что уровень соперников в Саудовской Аравии ниже нашего. Есть две-три сильные команды, но остальные — так себе. Инфраструктура, стадионы, организация соревнований — все хуже, чем в России. Конечно, он скучает по Санкт-Петербургу.

— Он не собирается приехать? А то он так внезапно уехал, не попрощался.

— Собирается. Он хотел приехать в октябрьскую паузу на матчи сборных, но мы сами улетали на товарищеский матч. Он обязательно приедет, когда появится время. Хочет со всеми увидеться, пообщаться.

— Вам не кажется, что Саудовская Аравия — это не уровень Малкома? Ему 26, и он заслуживает играть в европейском топ-клубе.

— Его потенциал — клубы самого высокого уровня. Но «Аль-Хиляль» был готов заплатить за Малкома такие деньги, которые европейские клубы не могли себе позволить. Аравийская лига растет, звезд много, так что это точно не худший вариант. Предложение устроило и клуб, и футболиста, поэтому о чем тут говорить? А если говорить о потенциале, то и среди действующих игроков «Зенита» есть те, кто способен выступать в сильнейших лигах мира.

Сергей Семак и&nbsp;Виллиам де&nbsp;Оливейра. «Если бы голова у Вендела была занята только футболом, он бы играл в «Реале». Интервью Виллиама де Оливейры
Малком Филипе (Малком)
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
6
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
7
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 14 4 4 6 14-21 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
Результаты / календарь
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11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 - : -
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 - : -
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 - : -
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 - : -
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 - : -
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 - : -
12.11 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 11
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 11 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
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