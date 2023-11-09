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Сегодня, 11:00

Тренер «Зенита» — о лишнем весе Фернандеса: «Кто-то выдумал, будто бы Марио не готов играть»

Гоша Чернов
Корреспондент
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Марио Фернандес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Ассистент главного тренера «Зенита» Виллиам де Оливейра в интервью «СЭ» рассказал о переходе в клуб защитника Марио Фернандеса.

— Кто был инициатором приглашения Марио Фернандеса?

— Клуб. Мы узнали, что ЦСКА не собирался возвращать Марио. Мы вышли с ним на связь, узнали о ситуации, и Фернандес откровенно сказал: «Они меня не хотят. Я открыт для других предложений». Вот и все. Насколько я понимаю, помимо «Зенита» у него были и другие предложения, но он выбрал нас. Ему здесь комфортно, много бразильцев.

— Когда клуб вступил в переговоры, вы понимали, какая волна поднимется?

— Тут ситуация понятна, ведь Марио Фернандес — легенда ЦСКА. Но по той или иной причине московский клуб не стал его подписывать. Дальше, на мой взгляд, все просто: если кто-то отказывается тебя подписывать, то ты можешь вступить в переговоры с другими клубами.

— Вы понимаете, откуда шли новости про лишний вес Марио?

— Откуда — не знаю. Но, на мой взгляд, такие новости выглядели как оправдание потери футболиста. Во-первых, он русский. Во-вторых, у него высокий уровень. В-третьих, дешевый. Кто-то выдумал, будто бы Марио не готов играть. Мы довольны Фернандесом: он футболист высокого уровня, большой профессионал. Все в клубе в восторге от его работы. Мы считаем, что это удачная сделка.

— Когда он вернется в строй?

— В ближайшее время. Он уже бегает и работает на поле. Будем надеяться, что после ноябрьской паузы станет заниматься в общей группе.

Сергей Семак и&nbsp;Виллиам де&nbsp;Оливейра. «Если бы голова у Вендела была занята только футболом, он бы играл в «Реале». Интервью Виллиама де Оливейры
Марио Фернандес
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
6
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
7
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 14 4 4 6 14-21 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
Результаты / календарь
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28 тур
29 тур
30 тур
11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 - : -
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 - : -
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 - : -
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 - : -
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 - : -
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 - : -
12.11 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 11
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 11 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
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