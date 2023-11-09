Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:30

Тренер «Зенита»: «Вендел был наказан достаточно серьезно. Не думаю, что другие готовы заплатить такой же штраф»

Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Вендел.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Ассистент главного тренера «Зенита» Виллиам де Оливейра в интервью «СЭ» поделился мнением о полузащитнике команды Венделе.

— Поговорим о Венделе. Как получается, что футболист полностью пропустил не только предсезонную подготовку, но и старт чемпионата, однако сходу начал приносить результат, забивать. Он сейчас входит в топ-3 лучших игроков лиги. В чем феномен?

— Вендел — это отдельная история. У него исключительные природные данные. У него есть все, что нужно современному футболисту: и интеллект, и физические данные. Он дает сумасшедший объем, может обыграть кого угодно на скорости с разворотом. Объем — это уже очень хорошее качество для футболиста, а Вендел еще и достаточно резкий, быстрый. Все думают, что Вендел летом в Бразилии ничего не делал, но это не так: он там занимался самостоятельно с тренером — бегал, работал с мячом. Понятно, что он тренировался не так, как мы здесь, но это все-таки что-то. Когда он приехал в Санкт-Петербург, мы сперва хотели нагрузить Вендела беговой работой. Но все тесты показывали, что он выглядит если не так, как игроки основы, то близко к ним. На тренировках с мячом тоже обнаружили, что по технической части у него все неплохо. Тактика тоже не хуже многих. И смысл в такой ситуации заставлять его наматывать круги вокруг поля, если он физически на уровне игроков, проведших сборы? Здесь главным было избежать травмы, контролировать все нагрузки, что мы и сделали. Я считаю, что Вендел по таланту один из сильнейших игроков, с которым я работал. У него все есть. Если бы голова была занята только футболом, то он бы играл в «Реале». Хотя он достаточно молодой, и, может быть, у него еще появится возможность сыграть за такую команду.

— После возвращения Вендела вы общались с ним на эту тему? Да, сейчас у него в семье были проблемы, но он же уже не один раз опаздывал на сборы. Почему так происходит?

— Это уже культура и воспитание. Мы знаем, что Вендела всегда окружает много друзей. Может быть, друзья немножко ему мешают. Когда он проводит отпуск в Бразилии, все слишком хорошо, поэтому он и постоянно затягивает. Конечно, мы разговаривали с Венделом на эту тему. К его игровым качествам у нас никаких претензий нет. К самоотдаче тоже: когда он приезжает сюда, он никогда не демонстрирует какого-либо недовольства. Наоборот, мы видим, что на каждой тренировке он кайфует, выполняет все упражнения на максимуме.

— Но это же прецедент. Он таким поведением показывает остальным игрокам плохой пример: что можно пропускать сборы, можно форсировать свой трансфер, имея контракт с «Зенитом». Так же нельзя.

— Мы наказали его достаточно серьезно. Не думаю, что другие футболисты готовы заплатить такой же штраф. И, повторюсь, он здесь делает все, что делают другие, извинился перед командой и играет хорошо. Все дальнейшие действия зависят уже не от нас, а от самого Вендела.

— Вы допускаете, что зимой ситуация повторится?

— Мы же не знаем, что произойдет. Может быть, поступит какое-то предложение. Но мы надеемся, что он останется — на эту тему мы с Венделом тоже разговаривали, и точка была поставлена.

Сергей Семак и&nbsp;Виллиам де&nbsp;Оливейра. «Если бы голова у Вендела была занята только футболом, он бы играл в «Реале». Интервью Виллиама де Оливейры
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
ФК Зенит
0
Читайте также
Крикет Т20: правила новой олимпийской дисциплины
«Вашингтон» поместил форварда Бэкстрема в долгосрочный список травмированных
СМИ сообщили о перестрелке между военными Сирии и США на берегу Евфрата
Беспилотник ВСУ атаковал маслодельный комбинат в Курской области
Госдеп США признался в стремлении уничтожить проект «Арктик СПГ – 2»
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Виллиам де Оливейра: «Большие клубы Европы расспрашивали меня на тему Ренана»

Тренер «Зенита»: «Малком говорит, что уровень соперников в Саудовской Аравии ниже нашего»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
6
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
7
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 14 4 4 6 14-21 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 - : -
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 - : -
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 - : -
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 - : -
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 - : -
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 - : -
12.11 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 11
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 11 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости