Тренер «Зенита»: «Вендел был наказан достаточно серьезно. Не думаю, что другие готовы заплатить такой же штраф»
Ассистент главного тренера «Зенита» Виллиам де Оливейра в интервью «СЭ» поделился мнением о полузащитнике команды Венделе.
— Поговорим о Венделе. Как получается, что футболист полностью пропустил не только предсезонную подготовку, но и старт чемпионата, однако сходу начал приносить результат, забивать. Он сейчас входит в топ-3 лучших игроков лиги. В чем феномен?
— Вендел — это отдельная история. У него исключительные природные данные. У него есть все, что нужно современному футболисту: и интеллект, и физические данные. Он дает сумасшедший объем, может обыграть кого угодно на скорости с разворотом. Объем — это уже очень хорошее качество для футболиста, а Вендел еще и достаточно резкий, быстрый. Все думают, что Вендел летом в Бразилии ничего не делал, но это не так: он там занимался самостоятельно с тренером — бегал, работал с мячом. Понятно, что он тренировался не так, как мы здесь, но это все-таки что-то. Когда он приехал в Санкт-Петербург, мы сперва хотели нагрузить Вендела беговой работой. Но все тесты показывали, что он выглядит если не так, как игроки основы, то близко к ним. На тренировках с мячом тоже обнаружили, что по технической части у него все неплохо. Тактика тоже не хуже многих. И смысл в такой ситуации заставлять его наматывать круги вокруг поля, если он физически на уровне игроков, проведших сборы? Здесь главным было избежать травмы, контролировать все нагрузки, что мы и сделали. Я считаю, что Вендел по таланту один из сильнейших игроков, с которым я работал. У него все есть. Если бы голова была занята только футболом, то он бы играл в «Реале». Хотя он достаточно молодой, и, может быть, у него еще появится возможность сыграть за такую команду.
— После возвращения Вендела вы общались с ним на эту тему? Да, сейчас у него в семье были проблемы, но он же уже не один раз опаздывал на сборы. Почему так происходит?
— Это уже культура и воспитание. Мы знаем, что Вендела всегда окружает много друзей. Может быть, друзья немножко ему мешают. Когда он проводит отпуск в Бразилии, все слишком хорошо, поэтому он и постоянно затягивает. Конечно, мы разговаривали с Венделом на эту тему. К его игровым качествам у нас никаких претензий нет. К самоотдаче тоже: когда он приезжает сюда, он никогда не демонстрирует какого-либо недовольства. Наоборот, мы видим, что на каждой тренировке он кайфует, выполняет все упражнения на максимуме.
— Но это же прецедент. Он таким поведением показывает остальным игрокам плохой пример: что можно пропускать сборы, можно форсировать свой трансфер, имея контракт с «Зенитом». Так же нельзя.
— Мы наказали его достаточно серьезно. Не думаю, что другие футболисты готовы заплатить такой же штраф. И, повторюсь, он здесь делает все, что делают другие, извинился перед командой и играет хорошо. Все дальнейшие действия зависят уже не от нас, а от самого Вендела.
— Вы допускаете, что зимой ситуация повторится?
— Мы же не знаем, что произойдет. Может быть, поступит какое-то предложение. Но мы надеемся, что он останется — на эту тему мы с Венделом тоже разговаривали, и точка была поставлена.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|14
|9
|4
|1
|23-9
|31
|
2
|Зенит
|14
|9
|2
|3
|29-13
|29
|
3
|ЦСКА
|14
|6
|6
|2
|26-19
|24
|
4
|Кр. Советов
|14
|6
|4
|4
|28-20
|22
|
5
|Динамо
|14
|5
|7
|2
|22-19
|22
|
6
|Спартак
|14
|6
|3
|5
|19-21
|21
|
7
|Локомотив
|14
|5
|6
|3
|19-18
|21
|
8
|Пари НН
|14
|6
|2
|6
|14-14
|20
|
9
|Рубин
|14
|5
|4
|5
|13-20
|19
|
10
|Факел
|14
|5
|3
|6
|13-16
|18
|
11
|Ростов
|14
|4
|5
|5
|22-25
|17
|
12
|Урал
|14
|4
|4
|6
|14-21
|16
|
13
|Оренбург
|14
|3
|4
|7
|16-22
|13
|
14
|Ахмат
|14
|3
|3
|8
|14-19
|12
|
15
|Балтика
|14
|3
|2
|9
|12-21
|11
|
16
|Сочи
|14
|3
|1
|10
|16-23
|10
|11.11
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|- : -
|11.11
|14:00
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|11.11
|16:30
|
Локомотив – Ахмат
|- : -
|11.11
|19:30
|
Зенит – Краснодар
|- : -
|12.11
|14:00
|
Пари НН – Балтика
|- : -
|12.11
|16:30
|
Динамо – Оренбург
|- : -
|12.11
|19:00
|
Сочи – Рубин
|- : -
|12.11
|19:30
|
Спартак – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|11
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|5
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|11
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3