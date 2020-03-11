Вилков рассудит «Ростов» и «Локомотив»

Названы арбитры на матчи 22-го тура Тинькофф-чемпионата России. Главным арбитром матча «Ростов» — ЦСКА стал Михаил Вилков.

На матче «Зенит» — «Урал» будет работать Владимир Москалев. ЦСКА и «Уфу» рассудит Николай Волошин. На матче «Тамбов» — «Крылья Советов» будет работать Сергей Карасев.

Чемпионат России. Премьер-лига

22-й тур

3 марта (пятница)

«Ахмат» — «Динамо»: судья — Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи — Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Владислав Назаров (Невинномысск); резервный судья — Станислав Васильев (Ижевск); VAR — Михаил Вилков (Нижний Новгород), AVAR — Николай Богач (Люберцы).

14 марта (суббота)

«Оренбург» — «Спартак»: судья — Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Егор Болховитин (Ленинградская область), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья — Кирилл Левников (Санкт-Петербург); VAR — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург), AVAR — Антон Аверьянов (Москва).

«Зенит» — «Урал»: судья — Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи — Дмитрий Чельцов (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья — Павел Шадыханов (Москва); VAR — Павел Кукуян (Сочи), AVAR — Илья Елеференко (Москва).

«Арсенал» — «Рубин»: судья — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин (Москва), Андрей Болотенков (Москва); резервный судья — Анатолий Жабченко (Краснодар); VAR — Алексей Сухой (Люберцы), AVAR — Антон Кобзев (Москва).

15 марта (воскресенье)

«Сочи» — «Краснодар»: судья — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи — Валентин Мурашов (Москва), Наиль Сейфетдинов (Казань); резервный судья — Артем Любимов (Санкт-Петербург); VAR — Кирилл Левников (Санкт-Петербург), AVAR — Николай Еремин (Москва).

ЦСКА — «Уфа»: судья — Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи — Арам Петросян (Бронницы), Александр Богданов (Верея); резервный судья — Роман Галимов (Улан-Удэ); VAR — Евгений Турбин (Дмитров), AVAR — Дмитрий Сафьян (Москва).

«Ростов» — «Локомотив»: судья — Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи — Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург), Рустам Мухтаров (Петрозаводск); резервный судья — Алексей Амелин (Тула); VAR — Василий Казарцев (Санкт-Петербург), AVAR — Алексей Стипиди (Краснодар).

16 марта (понедельник)

«Тамбов» — «Крылья Советов»: судья — Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи — Игорь Демешко (Химки), Максим Гаврилин (Владимир); резервный судья — Иван Сиденков (Санкт-Петербург); VAR — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург), AVAR — Тихон Калугин (Москва).