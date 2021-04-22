Вилков: «Не собираюсь вставать на колени и просить Хачатурянца поменять решение. А слабонервных в РПЛ нет»

Арбитр Михаил Вилков высказался о словах главы судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца о том, что его не тронуло вчерашнее заявление судьи.

19 апреля Вилков был пожизненно отстранен от судейской деятельности после работы на матче 26-го тура РПЛ «Локомотив» — «Ростов» (4:1).

— Поймите, я не хочу просить Ашота Рафаиловича поменять его решение! — подчеркнул Вилков. — У меня другая цель. Я хотел с ним встретиться даже не поводу этого вердикта, а просто поговорить. Хочу, чтобы выслушали мою позицию. Я же еще являюсь старостой судей премьер-лиги. Хочу некое послание от ребят донести главе судейского комитета. Вот и все.

— Но вам же до сих пор непонятна пожизненная дисквалификация?

— Вот я и хочу тоже услышать доводы из уст Хачатурянца.

— Глава судейского комитета РФС так прокомментировал ваше вчерашнее интервью: «Это эмоциональное заявление, рассчитанное на слабонервных»...

— В премьер-лиге слабонервных нет. Любой судья, дошедший до этого уровня, как минимум, психологически устойчив.

— Многие клубы РПЛ поддержали Хачатурянца.

— А кого они должны были поддержать? Кто такой Вилков и, кто такой Хачатурянц? Я их не осуждаю. Это их право. А что им делать?

Со своей стороны, замечу, что представители некоторых клубов меня поддержали. Кроме того, звонили и другие футбольные люди. Я бы не хотел, чтобы журналисты сталкивали Ашота Рафаиловича и меня лбами. Повторю еще раз свою мысль. Сразу после появления решения о моей дисквалификации я не собирался просить главу комитета его поменять!

— При этом пока никто не доказал, что вы судили предвзято.

— Да у меня уже все отболело! Слава богу, что все закончилось! Вы просто не туда раскачиваете лодку. Я уже принял эту ситуацию. Не хочу судить. Решение есть. Я не собирался его оспаривать. И мое заявление не было рассчитано на слабонервных.

Я просто хотел снять волну критики в отношении своих коллег. Не надо больше никому звонить. Мы встретимся и по-человечески поговорим с Ашотом Рафаиловичем. Тут нет никакого подвоха. Не будет такого, что я приду и встану на колени: «Простите Христа ради». Нет, дело не в этом! И еще раз скажу: слабонервных в премьер-лиге нет. Если бы такие были, то уже кто-то бы спрыгнул с крыши или бросился под поезд...

— Почему вы все-таки ошиблись в двух эпизодах матча «Локомотив» — «Ростов»?

— Все моменты я прокомментирую после встречи с главой судейского комитета РФС. Все что ни делается в жизни, все к лучшему. После этой ситуации я стану еще сильнее.

(Виталий Айрапетов)