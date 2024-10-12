Онопко: «Симонян — глыба нашего футбола»

Тренер сборной России Виктор Онопко в комментрии «СЭ» высказался о ветеране «Спартака» Никите Симоняне.

В субботу, 12 октября, Симоняну исполнилось 98 лет.

«Не могу охарактеризовать одним словом. Это сначала великий футболист, который завоевал много титулов. И тренер, который тоже много работал: в Советском Союзе, в российском футболе, со сборными ездил. Сейчас работает в РФС. Это глыба нашего футбола. Когда ты с ним встречаешься, он всегда спрашивает, делится мнением, слушает. Это человек, который сделал очень много для нашего футбола», — сказал Онопко «СЭ».

Симонян выступал за «Спартак» с 1949 по 1959 год. Он является абсолютным рекордсменом по количеству голов за клуб — на его счету 160 мячей. Главным тренером красно-белых Симонян был с 1960 по 1965 год и с 1967-го по 1972-й.

Экс-футболист и тренер «Спартака» удостоен серебряного Олимпийского ордена Международного олимпийского комитета, ордена «За заслуги» ФИФА, а также рубинового ордена «За заслуги» УЕФА.