Филимонов — о Симоняне: «Приносил славу отечественному футболу»

Бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов в комментарии «СЭ» рассказал о своем отношении к ветерану красно-белых Никите Симоняну.

12 октября Симоняну исполнилось 98 лет.

«Разные возникают ассоциации, мысли. Знаю его в разных ипостасях. Когда был маленьким, читал воспоминания великих футболистов, о «Спартаке». Это такие воспоминания из детства о человеке, который приносил славу отечественному футболу. Сам игру его не видел, только мог читать из воспоминаний очевидцев.

Как функционер, он останется представителем РФС. Часто приезжал и в сборную. Сейчас уже постарше. Представитель ветеранского движения. Приезжает на ветеранские матчи, присутствует и говорит добрые, теплые слова перед турнирами», — сказал Филимонов «СЭ».

Симонян выступал за «Спартак» с 1949 по 1959 год. Он является абсолютным рекордсменом по количеству голов за клуб — на его счету 160 мячей. Главным тренером красно-белых Симонян был с 1960 по 1965 год и с 1967-го по 1972-й.

Экс-футболист и тренер «Спартака» удостоен серебряного Олимпийского ордена Международного олимпийского комитета, ордена «За заслуги» ФИФА, а также рубинового ордена «За заслуги» УЕФА.