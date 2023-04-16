Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:40

Полузащитник ЦСКА Мендес: «Хотелось бы продолжить нашу победную серию»

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Полузащитник ЦСКА Виктор Мендес высказался о прошедшем матче 23-го тура РПЛ с «Уралом».

«Мне кажется, что в первом тайме мы не смогли особо контролировать ход игры, держать мяч. Во втором тайме внесли коррективы, все наладили и смогли одержать победу. Это хорошо, что мы с ними будем играть столько матчей. С учетом сегодняшней игры у нас будет понимание, какая будет идея у нашего соперника в оставшихся матчах с нами. В первую очередь, мы должны радоваться этой победе. Хочу всех поздравить с этим. У нас уже очень длинная победная серия и это очень здорово. Хотелось бы продолжить нашу победную серию», — приводит слова Мендеса пресс-служба армейцев.

ЦСКА располагается на 4-й строчке турнирной таблицы чемпионата России, набрав 44 очка за 23 тура.

Источник: https://t.me/pfccskamoscow/12775
Футбол
РПЛ
ФК Урал
ФК ЦСКА (Москва)
Виктор Мендес
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Украина ввела санкции против Акинфеева, Авербуха и других российских спортсменов
Медведев дал отповедь Звереву. Россиянин готов к вражде с немцем
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме
Зеленский ввел новые санкции против России
В Киеве готовятся эвакуировать часть горожан из-за повышения уровня воды в Днепре
В Артемовске боевика ВСУ приняли за российского солдата и обрадовались
Популярное видео
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 23-й тур: «Ростов» — «Зенит», «Торпедо» — «Спартак» и другие матчи
Маслов — о Клотете: «Видишь же, что игра не удается. Ты на ВИП-месте сидел!»
Хаджи считает, что все три пенальти в матче «Торпедо» — «Спартак» были назначены верно
Маслов объяснил, почему Талалаев убрал Самсонова во вторую команду
Изидор попал в заявку «Локомотива» впервые с ноября 2022 года
Веденеев: «Даже если «Ростов» обыграет «Зенит», никакой интриги в борьбе за первое место не будет»
Маслов — о дерби: «Все судейские решения были справедливыми»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бальде: «Я заряжен, хочу забивать в каждом матче — всегда!»

Хусаинов: «После встречи с Каманцевым судьи ошибаются в пользу «Спартака». Совпадение? Может быть...»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
8
 Оренбург 22 10 3 9 43-43 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16
 Торпедо 23 3 4 16 16-37 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.04 14:00
Кр. Советов – Химки
 0 : 0
15.04 14:00
Динамо – Пари НН
 3 : 1
15.04 16:30
Сочи – Краснодар
 0 : 2
15.04 16:30
Урал – ЦСКА
 1 : 2
15.04 19:00
Торпедо – Спартак
 1 : 2
16.04 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
16.04 16:30
Факел – Ахмат
 - : -
16.04 19:00
Ростов – Зенит
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 12 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 20 1 4
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости