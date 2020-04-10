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Виктор Гусев: «Я маньяк российского футбола»

12:35
Виктор Гусев. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Виктор Гусев. Фото Федор Успенский, "СЭ"
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Телекомментатор Виктор Гусев в прямом эфире «СЭ» в Instagram рассказал, по какому чемпионату больше скучает.

— Я маньяк российского футбола, — сказал Виктор Гусев. — Смотрю все матчи. Семье приходится терпеть: четыре матча в субботу, четыре в воскресенье. Не могу пропустить ни одной встречи. Английский чемпионат тоже люблю, но там какие-то встречи пропускаю.

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