Виктор Гончаренко: «У ЦСКА сейчас нет легких побед»
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал победу над «Ротором» (1:0) в матче 13-го тура Тинькофф РПЛ.
— У нас сейчас нет легких побед, как и ни у одной из других команд, — сказал в эфире «Матч Премьер» Гончаренко. — У нас были моменты для того, чтобы сделать счет 2:0, но мы ими не воспользовались. В таких случаях нервозность сохраняется до конца игры. Если бы мы в начале второго тайма забили второй мяч, то было бы полегче. А так, вся команда понимала, что любой отскок или рикошет может быть неприятным. Тем не менее, мы довольны победе, неплохо смотрелись структурно как в защите, так и в атаке.
— Никола Влашич отыграл почти весь матч, успеет ли он восстановиться к матчу с «Фейеноордом»?
— Мы же знаем возможности наших игроков. Если Никола остается на поле, значит, мы уверены, что он и здесь хорошо сыграет, и в Голландии. Он достаточно силен физически, чтобы играть три матча в неделю.
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