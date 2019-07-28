Виктор Гончаренко: "Травмы и вынужденные замены повлияли на нашу игру"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал результат матча 3-го тура чемпионата России против "Локомотива" (1:0).

"Мы можем играть по-разному. Не было команды сесть и играть контратаках. Просто "Локомотив" хорошо поддавил, - рассказал Гончаренко в эфире "Матч Премьер".

Травмы и вынужденные замены повлияли на нашу игру. Влашич попросил замену, Федя Чалов устал. Не хватало сил освежить игра. Но это футбол. Надеюсь, с Васином ничего серьезного.

В таких матчах создается психология, получаешь уверенность. Но напряжение никуда не девается.

Пенальти в нашу пользу всегда оценим положительно. Но я не понимаю, почему, когда технический брак в штрафной, это не пенальти? Это я говорю о первом видеопросмотре".