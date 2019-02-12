Виктор Гончаренко: "Не обижаюсь, если игроки шутят надо мной"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, как он относится к шуткам своих футболистов.

- Вы любите, когда игроки при вас говорят?

- Конечно! Люблю, когда шутят. Даже если эта шутка надо мной, никаких обид нет. Тот же Вася (Березуцкий) мог это хорошо сделать, Дзагоев, Набабкин, - сказал специалист в эфире канала "Россия 24". - Вполне нормальная ситуация, когда футболисты могут посмеяться надо мной, и я с ними могу эту шутку поддержать. Никому не запрещается говорить, шутить в тренировочном процессе, но это не должно быть развлечением. Это очень важно.

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